Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu: Kuveyt Uluslararası Havalimanı radar sistemi İHA'larla hedef alındı
Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın insansız hava araçları ile hedef alındığı, saldırıda radar sisteminin zarar gördüğü belirtildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
Kuveyt Sivil Havacılık Kurumunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Can kaybı ve yaralanma olmadığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Safiye Karabacak