Kuveyt, Sudan'da havalimanına yapılan saldırıyı "egemenlik ihlali" olarak değerlendirdi

Kuveyt, Sudan'daki Hartum Uluslararası Havalimanı'na yapılan saldırıyı, Sudan'ın egemenliğinin ihlali olarak tanımlayarak uluslararası hukuk kurallarının çiğnendiğini belirtti. Kuveyt, sivillerin korunması gerektiğini ve barışçıl çözümler için diyalog çağrısında bulundu.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sudan'daki Hartum Uluslararası Havalimanı arazisindeki bir bölgeyi hedef alan saldırı kınandı.

Açıklamada, "Sudan'ın egemenliğine yönelik olan bu saldırı; uluslararası hukuk kuralları ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlali anlamına geliyor." denildi.

Kuveyt'in sivillerin ve hayati öneme sahip tesislerin herhangi bir şekilde zarar görmesini reddettiğini ifade edilerek, Sudan iç savaşını sona erdirmek için yapılan uluslararası Cidde Deklarasyonu'nda öngörüldüğü gibi sivilleri koruma ve sivil tesisleri çatışmaya dahil etmeme taahhütlerine bağlı kalmanın önemi vurgulandı.

Sudan'ın birliğine, egemenliğine ve istikrarına verdiği desteği yineleyen Kuveyt, tüm taraflara diyaloğa öncelik verilmesi ve barışçıl çözümler arama çağrısı yaptı.

Sudan hükümeti, 4 Mayıs Pazartesi günü Hartum Uluslararası Havalimanı, Umdurman'daki El-Murhiyat Kampı ve Hartum'daki askeri bölgelerin hedef alındığı İHA saldırıları düzenlendiği ve bu saldırılarda, Birleşik Arap Emirlikleri ile Etiyopya'nın dahli olduğuna dair kanıtların elde edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Hüsameddin Salih
