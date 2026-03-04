Kuveyt: Ülkeye yönelik bazı hava saldırıları önlendi

Kuveyt Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik bazı hava saldırılarının önlendiğini bildirdi.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Suud el-Atvan, ülkeye yönelik bazı hava saldırılarının gerçekleştiğini belirtti.

Söz konusu saldırıların önlendiğini aktaran Atvan, hava savunma sistemleriyle engellenen saldırılarda yerleşim alanlarındaki bazı evlerin üzerine şarapnellerin düştüğünü ve yaralıların olduğunu ifade etti.

Atvan, Kuveyt'in topraklarını ve vatandaşlarını korumaya devam edeceklerine işaret etti.

Bir kız çocuğu öldü

Öte yandan, Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Kuveyt'te yerleşim alanına şarapnellerin düşmesi sonucu 11 yaşındaki bir kız çocuğunun yaralandığını belirtti.

Söz konusu kız çocuğunun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini aktaran Sened, kız çocuğunun ülkede ikamet eden bir aileye mensup olduğunu kaydetti.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ülkesine düzenlediği saldırılara misilleme olarak ABD askeri üslerinin bulunduğu Körfez ülkeleri başta olmak üzere, Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Umman, Suriye ve Irak'ta belirlenen hedeflere İHA ve füze saldırıları gerçekleştiriyor.

Tahran, söz konusu saldırılarda "belirli ülkeleri hedef almadığını", yalnızca bölgedeki ABD üslerini vurduğunu açıklasa da saldırılar sivillerin ölümüne ve yaralanmasına, ayrıca havaalanları, limanlar ve farklı binalarda hasara yol açtı.