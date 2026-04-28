Haberler

Kuveyt Savunma Bakanı ile İngiliz Savunma Tedariki Bakanı askeri işbirliğini görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt Savunma Bakanı Şeyh Abdullah Ali Abdullah es-Sabah, İngiltere'nin Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı Luke Pollard ile savunma ve askeri alanlarda ortak işbirliği konularını görüştü.

Kuveyt ordusunun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Savunma Bakanı Sabah, İngiliz Savunma Tedariki Bakanı Pollard ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkentteki Beyan Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, Kuveyt ile İngiltere arasındaki köklü ve tarihi ilişkiler ele alınarak, özellikle askeri ve savunma alanlarında ortak işbirliği imkanları değerlendirildi.

İki dost ülkenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konularına da değinilen görüşmede, ortak öneme sahip çeşitli konular ile savunma hazırlığı ve savunma sanayisi alanlarındaki işbirliği başlıkları görüşüldü.

Görüşmede ayrıca, mevcut işbirliğinin desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik adımlar da ele alındı.

Kaynak: AA / Ali Semerci
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

