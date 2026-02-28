Kuveyt, İran Büyükelçisi Tutunci'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Kuveyt, İran'ın ülkeyi hedef alan saldırıları nedeniyle İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Tutunci'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı, Tutunci'ye Tahran'ın balistik füzeler ve insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıları "şiddetle kınadığını" iletti.

Bakanlık, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın hedef alınması dahil olmak üzere saldırıların, sivil tesislerin hedef alınmasını ve sivillerin tehlikeye atılmasını yasaklayan uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğunu ayrıca Kuveyt'in, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirtti.

İran'ın düzenlediği saldırılarda Kuveyt Uluslararası Havalimanı da hedef alınmış, İHA saldırısı sırasında bazı havalimanı çalışanları yaralanmıştı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, gün boyu devam eden saldırılarda 12 kişinin yaralandığını bildirmişti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine yönelik füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılarda bulundu.