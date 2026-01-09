Haberler

Tavşanlı'da kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tavşanlı ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaşırken, ilçe sakinleri bu durumu memnuniyetle karşıladı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düşen Tavşanlı ilçesinde, kar yağışı gece saatlerinde başladı. Sabaha karşı ve aralıklarla etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürürken, trafiği ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ve çevre köylerde bu rakamın daha da arttığı belirtildi. Güne kar sürprizi ile uyananlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizlemek için yoğun çaba sarf etti. Belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması için ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başlarken, trafik ekipleri sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kar yağışını memnuniyetle karşılayan ilçe sakinlerinden Taner Gök, "Uzun zamandır bu yağışı bekliyorduk. Kar berekettir, susuzluk için büyük bir umut oldu. Sabah kalktığımızda her yerin beyaz olması bizi mutlu etti" dedi.

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Türkiye'nin 'çay tiryakisi' şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı

Türkiye'nin çay tiryakisi şehri belli oldu! Karadeniz illerini solladı
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu gece dev bir indirim geliyor