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Kütahya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 41 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Kütahya merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 41 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Kütahya merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 41 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı ve şüpheliler Kütahya Adliyesi'ne sevk edildi. Banka hesap hareketlerinde toplam işlem hacminin 14 milyar 928 milyon 530 bin TL olduğu tespit edilmişti.

KÜTAHYA merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 41 şüpheli, ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 23 Ekim'de Kütahya merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgüt liderleri ve yöneticilerinin de bulunduğu belirlenen 41 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 41 şüpheli, Kütahya Adliyesi'ne sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı.

30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 30'u tutuklanmış, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin banka hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, toplam işlem hacminin 14 milyar 928 milyon 530 bin TL olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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