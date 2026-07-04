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Yıldırım düşen apartmanın çatısında yangın çıktı

Yıldırım düşen apartmanın çatısında yangın çıktı
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Kütahya'da 9 katlı bir apartmanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, çatıda hasar oluştu.

KÜTAHYA'da yıldırım düşmesi sonucu 9 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, apartmanın çatısı zarar gördü.

30 Ağustos Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki 9 katlı bir apartmanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden binada sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, tedbir amaçlı apartmanı tahliye ederken, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ise kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Alınan önlemlerin ardından itfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle apartmanın çatısında hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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