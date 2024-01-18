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Kütahya'da yaşlı adam caddede hayatını kaybetti

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Kütahya'da Zafertepe Mahallesi Konuralp Caddesi'nde başından yaralı halde bulunan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti. İbrahim Saraçoğlu (78), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşlı adamın düşme sonucu başını yere çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Kütahya'da bir caddede, başından yaralanmış halde bulunan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti.

Zafertepe Mahallesi Konuralp Caddesi'nde, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve başından yaralandığı belirlenen İbrahim Saraçoğlu (78), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaşlı adamın, caddede yürürken düşme sonucu başını yere çarpmasından dolayı yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA / Güncel

İbrahim Saraçoğlu Konuralp Kütahya Yerel Haberler Sağlık Güncel Haberler

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