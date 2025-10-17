Kütahya'da Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı
Tavşanlı ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, otomobil kamyonla çarpıştı. Otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, araçtaki diğer yolcu yaralandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobildeki sürücü öldü, bir kişi yaralandı.
Bezmi Barış Çakmak (47) idaresindeki 06 ENK 936 plakalı otomobil, Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 21. kilometresinde, İbrahim A. yönetimindeki 43 UC 658 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Çakmak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı araçtaki Fırat B. ise yaralanarak Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çakmak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.