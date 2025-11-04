Kütahya'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, tırın arkasına çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Aras (51) hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
İbrahim Aras (51) idaresindeki 43 UZ 883 plakalı otomobil, Tavşanlı-Kütahya kara yolunun 12. kilometresindeki Şahmelek mevkisinde, Ahmet İ. yönetimindeki 54 SH 480 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, otomobil sürücüsü Aras'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Aras'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.