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Kütahya'da Terkedilmiş Evde Yangın Çıktı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan, 3 yıl önce vefat eden birine ait terkedilmiş ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 5 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Yağmurlar köyünde 3 yıl önce vefat eden ve kimsenin ikamet etmediği Halil Altındağ'a ait iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

Yangını görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Gediz Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Yangın nedeniyle yıkılan ev, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ergün Caran - Güncel
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