Kütahya'da tarlalarda açan gelincikler fotoğraflar için fon oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da tarlalarda açan gelincikler fotoğraflar için fon oldu

AA - Ali Eroğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Kütahya'da tarlalarda açan gelincikler fotoğraflar için fon oldu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde arazide kendiliğinden açan gelincikler, fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde arazide kendiliğinden açan gelincikler, fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

İlçedeki birçok tarla, açan gelinciklerle adeta çiçek bahçesine dönüştü.

Bölgede araçlarıyla geçenler, yol kenarlarındaki tarlaları görünce durup çocuklarıyla fotoğraf çektirdi.

İlçe sakinlerinden Hüseyin Arif Kurum, yaptığı açıklamada, gelinciklerin kısa süre de olsa tarım alanlarına ayrı bir güzellik kattığını söyledi.

Kübra Atlı ise fotoğraf çekmek ve çektirmek için gelinciklerin çok güzel imkanlar sunduğunu dile getirdi.

Atlı, "Çocukluğumdan beri gelinciklere ayrı bir ilgim var. Tarlalarda gördüğümde mutlaka fotoğraf çekiyorum." dedi.

AA / Ali Eroğlu - Güncel

Hisarcık Kütahya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title