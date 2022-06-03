Kütahya'da tarlalarda açan gelincikler fotoğraflar için fon oldu - Haberler

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde arazide kendiliğinden açan gelincikler, fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

İlçedeki birçok tarla, açan gelinciklerle adeta çiçek bahçesine dönüştü.

Bölgede araçlarıyla geçenler, yol kenarlarındaki tarlaları görünce durup çocuklarıyla fotoğraf çektirdi.

İlçe sakinlerinden Hüseyin Arif Kurum, yaptığı açıklamada, gelinciklerin kısa süre de olsa tarım alanlarına ayrı bir güzellik kattığını söyledi.

Kübra Atlı ise fotoğraf çekmek ve çektirmek için gelinciklerin çok güzel imkanlar sunduğunu dile getirdi.

Atlı, "Çocukluğumdan beri gelinciklere ayrı bir ilgim var. Tarlalarda gördüğümde mutlaka fotoğraf çekiyorum." dedi.