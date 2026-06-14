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Polisi görünce uyuşturucuyu otların arasına gizlediler

Polisi görünce uyuşturucuyu otların arasına gizlediler
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Kütahya'da polisin durdurduğu otomobildeki 3 şüpheli, yol kenarındaki otluk alana gizledikleri 2 kilo skunk ile yakalandı. Şüpheliler gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobildeki 3 şüphelinin, yol kenarındaki otluk alana gizlediği 2 kilo skunk ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri 60 AEF 207 plakalı aracı Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerindeki polis uygulama noktasında durdurdu. Araçta ve şüphelilerin geçiş güzergahında arama yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde yol kenarındaki alanda otların arasına gizlenmiş bir kutu içerisinde 2 kilo skunk ele geçirildi. K.E.B., E.K. ve C.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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