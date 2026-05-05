Kütahya'da Porsuk Çayı'na devrilen otomobildeki ölü sayısı 2'ye yükseldi
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen kazada 65 yaşındaki sürücü İsmet Başusta, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Eşi Emine Başusta ise olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 10. kilometresinde 3 gün önce otomobilin Porsuk Çayı'na devrilmesi sonucu ağır yaralanan otomobil sürücüsü İsmet Başusta (65), tedavi gördüğü Kütahya Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Hastane morgundan alınan Başusta'nın cenazesi, Antalya'nın Alanya ilçesine gönderildi.
İsmet Başusta idaresindeki 07 CGU 157 plakalı otomobil, Porsuk Çayı'na devrilmiş, araçtan çıkarılan sürücünün eşi Emine Başusta (63), olay yerinde hayatını kaybetmiş, sürücü ağır yaralanmıştı.