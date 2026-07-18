Haberler

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'da orman yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Elmalı köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Vali Musa Işın, yaklaşık 70 dekar orman alanının zarar gördüğünü açıkladı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Elmalı köyü yakınlarında çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kütahya Valisi Musa Işın, yangında yaklaşık 70 dekar orman alanının zarar gördüğünü açıkladı.

Tavşanlı ilçesine bağlı Elmalı köyü yakınlarındaki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanı gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlerin yayılmasını engellemek amacıyla bölgede havadan ve karadan söndürme çalışması yapıldı. Yangın ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

Kütahya Valisi Musa Işın, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Arkadaşlarımız bu konuyu inceliyor. Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde AFAD ve diğer kurumlarında desteğiyle çok ciddi bir çalışma neticesinde yangın kontrol altına alındı. Söndürme işlemleri devam ediyor. Yangın söndürme esnasında 13 hava aracı, bir İHA, 25 arazöz, 89 itfaiye, dozer ve iş makinesi, 279 personelle birlikte burada ciddi bir çalışma neticesinde yangın kontrol altına alındı. Söndürme işlemleri devam ediyor. Artık tehlike olmaktan çıktı. Yangında yaklaşık 70 dekarlık alan tahrip olmuştur. Burayı eski haline getirmek için çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MASAK'tan kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı yeni yol haritası

Son şokun ardından harekete geçildi! Sert düzenlemeler geliyor
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

Görevden alınan taytlı vali sessizliğini bozdu
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

Yazıcıoğlu'yla ilgili 17 yıl sonra gelen itiraf! Sorguda döküldü
Kadın kılığına girip kurşun yağdıran saldırgan yakalanmaktan kurtulamadı

Şehir magandasını, çarşafa girmek de kurtaramadı
Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Washington'u duman sardı, Trump Kanada'yı gümrük vergisi ile tehdit etti

Washington'u duman sardı, Trump yine komşusunu tehdit etti
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı

Yaşı: 72! Yakalanınca sinirlendi

Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz

Vatandaş şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz
Kütahya'da ihbar üzerine girilen ruhsatsız 'korku evi'nde 8 çocuk bulundu

Baskın yapılan evde polisler bu manzarayla karşılaştı