Kütahya'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Gediz ilçesi Gümele ve Karaağaç köyleri arasında Avdan mevkisindeki ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz ve kurtarma ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının Murat Dağı yönüne ilerlediği bildirildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.