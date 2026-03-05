Haberler

Kütahya'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri minik öğrencileri ağırlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Ramazan Şenlikleri" düzenlendi.

Kütahya'da, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Ramazan Şenlikleri" düzenlendi.

Linyit Ortaokulu Spor Salonu'nda oluşturulan özel etkinlik alanında gerçekleştirilen programda, kentin dört bir yanından gelen ilkokul birinci sınıf öğrencileri bir araya geldi. Geleneksel Türk kültürünün yaşatılmasının hedeflendiği etkinlikte çocuklar ramazan davulcusu manileri ve Nasreddin Hoca hikayeleri eşliğinde kültürel bir yolculuğa çıktı.

Şenlik kapsamında kurulan tematik atölyelerde öğrenciler, ramazan feneri yapımı, boyama etkinlikleri ve çeşitli el sanatları çalışmalarına katılarak el becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Topuz, Bakanlığın koordinasyonunda yürütülen projeyle ilgili yaptığı açıklamalarda, programın Türkiye genelinde büyük bir ilgiyle karşılandığını söyledi.

Ramazan ayının Kütahya'daki okullarda da dolu dolu yaşandığını belirten Topuz, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın koordinesindeki etkinliklerimizi okullarımızda titizlikle uygulamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda spor salonumuzda hazırladığımız alanda, ilimizde eğitim gören birinci sınıf öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Minik yavrularımız, öğretmenlerinin rehberliğinde ramazan ayının güzelliklerini ve değerlerimizi bizzat tecrübe ediyorlar."

Topuz, etkinliklere dair veli ve öğrencilerden oldukça olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek, şenliklerin 4 gün boyunca devam edeceği bilgisini verdi.

Kaynak: AA / Bünyamin Doğan
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz

Azerbaycan saldırısıyla ilgili İran'dan kafa karıştıran açıklama

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi

Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
ABD'nin kayıpları artıyor! 'Yenilmez' denilen savaş uçağı düştü

Kayıplar artıyor! ABD'nin "efsanesi" İran'da düştü
Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba

Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi

Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
Düştüğü not bomba! Melek Mosso Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı

Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı
El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler

El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler