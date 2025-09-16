Kütahya'da Küresel Sumud Filosu'na Destek Etkinliği

Kütahya'da, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak hedefiyle Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için etkinlik düzenlendi.

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği tarafından Zafer Meydanı'nda bulunan Kubbet-üs Sahra maketi önünde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara mavi kurdele dağıtıldı.

Mavi kurdeleleri bileklerine takan vatandaşlar, Küresel Sumud Filosu'na destek oldu.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Sebahattin Ceyhun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na yaklaşık 50 ülkeden yüzlerce aktivistin katıldığını hatırlattı.

Filoya desteklerini belirtmek için mavi kurdele etkinliğini başlattıklarını dile getiren Ceyhun, şunları kaydetti:

"Bu yolculuk 8 ila 10 gün sürecek. İnşallah içimizden geçen, gönlümüzün istediği Gazze'ye ulaşmaları ve yardımları ulaştırıp deniz yolunun açılmasını sağlamaları. Yolları açık olsun, biz bu manada onların yanlarındayız. Filoya desteğimizi bileklerimize bağladığımız, Akdeniz'in mavi sularını simgeleyen kurdelelerle gösteriyoruz. Bu kurdelelerimizi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Biz buradan Küresel Sumud Filosu'na verebileceğimiz en büyük desteği vermeye çalışıyoruz."

Ceyhun, Gazze'deki açlığı simgeleyen fotoğraflardan oluşan sergiyle de vatandaşlarda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.