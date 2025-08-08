Kütahya'da İki Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Kütahya'da İki Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı
Maltepe Mahallesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Kütahya'da iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maltepe Mahallesi Maltepe Caddesi'ndeki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesince kontrol altına alınıp söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
