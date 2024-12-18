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Kütahya'da Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın Finali Gerçekleşti

Kütahya'da Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın Finali Gerçekleşti
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 'Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın Kütahya il finalinde lise ve ortaokul kategorilerinde birinciler belirlendi. Kütahya Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, bölge yarışmasında Kütahya'yı temsil edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nın Kütahya il finali, Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirildi.

Hiranur Camisi'nde 18 yarışmacının katıldığı programda, lise kategorisinde Kütahya Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Niyazi Emir Ali Haylaz il birincisi oldu.

Ortaokul kategorisinde yine aynı okuldan Ahmet Selim Kaymak, il birinciliğini elde etti.

Haylaz ve Kaymak, bölge yarışmasında Kütahya'yı temsil edecek.

Programa, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı, İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Alibey Aydın - Güncel
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