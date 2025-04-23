Kütahya'da Fuhuş Operasyonu: 6 Zanlı Gözaltına Alındı
Kütahya'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından 6 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık iki ay süren takibin ardından 7 adrese eş zamanlı baskın düzenleyerek çeşitli materyalleri ele geçirdi.
Kütahya'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde fuhuş olaylarının tespiti, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması, bu suçu işleyenlerin yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi amacıyla çalışma başlattı.
Yaklaşık iki ay süren takip sonucu belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait mermiler, cinsel ürünler, peruk ve dijital materyaller ele geçirildi.
"Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan gözaltına alınan şüpheliler H.A. (41), İ.K. (54), S.Y. (66), T.K. (76), İ.K. (69) ve Ö.A'nın (36) emniyetteki işlemleri sürüyor.