Kütahya'da Fuhuş Operasyonu: 6 Zanlı Gözaltına Alındı

Kütahya'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde fuhuş olaylarının tespiti, fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması, bu suçu işleyenlerin yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Yaklaşık iki ay süren takip sonucu belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, bu tabancaya ait mermiler, cinsel ürünler, peruk ve dijital materyaller ele geçirildi.

"Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan gözaltına alınan şüpheliler H.A. (41), İ.K. (54), S.Y. (66), T.K. (76), İ.K. (69) ve Ö.A'nın (36) emniyetteki işlemleri sürüyor.