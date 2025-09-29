Haberler

Kütahya'da düğün yemeği sonrası 21 kişi hastanelik oldu

Kütahya'da düğün yemeği sonrası 21 kişi hastanelik oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Kütahya'daki bir düğün salonunda ikram edilen yemek sonrasında rahatsızlanan 21 kişi, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Sağlık Müdürlüğü, hastaların genel durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Kütahya'da düğün salonunda ikram edilen yemeği yedikten sonra rahatsızlanan 21 kişi hastanelere başvurdu.

DÜĞÜN YEMEĞİNDEN YİYEN 21 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Kentteki bir düğün törenine katılan 21 kişi, salonda ikram edilen yemeği yedikten sonra rahatsızlandı. Bu kişiler, bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kütahya Şehir Hastanesi acil servislerine başvurdu.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı hastaların genel durumlarının iyi olduğu ve takiplerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
Haberler.com
