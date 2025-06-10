Kütahya'da Devrilen Vinçten Düşen 2 Kişi Yaralandı

Kütahya'da Devrilen Vinçten Düşen 2 Kişi Yaralandı
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Kütahya'nın Parmakören Mahallesi'nde bir işletmenin direğine bayrak asmak için kullanılan vinç devrildi. Vinçte bulunan iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da, devrilen vinçten düşen 2 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Parmakören Mahallesi'ndeki bir işletmenin yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki direğine Türk bayrağı asılması için kullanılan vinç, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Vincin sepetinde bulunan Okan Kirli ve Onur Kahraman aşağı düştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan Kirli ve Kahraman'ın vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
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