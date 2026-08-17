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Kütahya'da Arkadaşını Vuran Zanlı Tutuklandı: 50'ye Yakın Suç Kaydı Var

Kütahya'da Arkadaşını Vuran Zanlı Tutuklandı: 50'ye Yakın Suç Kaydı Var
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Kütahya'da arkadaşı Furkan G.'yi tabancayla bacağından vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve 50'ye yakın suç kaydı bulunan Furkan A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı ifadesinde, kendisi hakkında dedikodu çıkardığı için arkadaşını yaraladığını söyledi.

Kütahya'da arkadaşını tabancayla bacağından vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve 50'ye yakın suç kaydı bulunan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Maltepe Mahallesi'ndeki çamlık alanda, dün Furkan G'yi (29) tabancayla bacağından vurarak yaraladığı ileri sürülen Furkan A. (31), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Cemalettin Mahallesi'nde yakalandı.

Şüphelinin üst aramasında, olayda kullandığı kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlı ifadesinde, kendisi hakkında dedikodu çıkardığı için arkadaşını yaraladığını ifade etti.

Zanlı, olay akşamı bir kafe önünde buluşarak konuşmak için aralarında Furkan G'nin de olduğu dört arkadaşıyla birlikte otomobille çamlık alana gittiklerini söyledi.

Yapılan incelemede 50'ye yakın suç kaydı bulunduğu belirlenen zanlı Furkan A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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