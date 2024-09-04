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Kütahya'da Atlı Polisler Vatandaşların İlgi Odağı Oldu

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birliği, Kütahya'da cadde ve sokaklarda devriye gezerek vatandaşların ilgisini çekti. Atlı polisler, Cumhuriyet Caddesi, Zafer Meydanı ve diğer işlek alanlarda halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda da vatandaşlar tarafından merakla izlendi ve fotoğraf çektirildi.

Kütahya'da, cadde ve sokaklarda gezen atlı polisler vatandaşlardan ilgi gördü.

Bazı programlar için Kütahya'ya gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birliği, kentin bazı cadde ve sokaklarında devriye gezdi.

Cumhuriyet Caddesi ve Zafer Meydanı ile diğer işlek alanlarında gezen atlı polisler, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda da devriye gezen atlı polisleri meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Caddesi Güncel Yaşam

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