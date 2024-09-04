Kütahya'da Atlı Polisler Vatandaşların İlgi Odağı Oldu

Kütahya'da, cadde ve sokaklarda gezen atlı polisler vatandaşlardan ilgi gördü.

Bazı programlar için Kütahya'ya gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Atlı Polis Birliği, kentin bazı cadde ve sokaklarında devriye gezdi.

Cumhuriyet Caddesi ve Zafer Meydanı ile diğer işlek alanlarında gezen atlı polisler, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda da devriye gezen atlı polisleri meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.