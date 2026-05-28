Kütahya'da dolu ve sağanak etkili oldu
Kütahya'da yaklaşık 1 saat süren dolu ve sağanak, evlerin bodrum katlarında su baskınlarına, kara yollarında trafik aksamalarına ve bazı araçların yolda kalmasına neden oldu. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Su birikintileri, şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu.
Kütahya-Tavşanlı çevre yolunda sel suları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar, arızalanarak yolda kaldı.
Trafik ekipleri Kütahya-Tavşanlı çevre yolunda, Kütahya Belediyesi ekipleri ise su birikintisi olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.