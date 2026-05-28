Haberler

Kütahya'da dolu ve sağanak etkili oldu

Kütahya'da dolu ve sağanak etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da yaklaşık 1 saat süren dolu ve sağanak, evlerin bodrum katlarında su baskınlarına, kara yollarında trafik aksamalarına ve bazı araçların yolda kalmasına neden oldu. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya'da aniden bastıran dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde yaklaşık 1 saat süren dolu ve sağanak, bazı evlerin bodrum katlarında su baskınlarına yol açtı.

Su birikintileri, şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu.

Kütahya-Tavşanlı çevre yolunda sel suları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar, arızalanarak yolda kaldı.

Trafik ekipleri Kütahya-Tavşanlı çevre yolunda, Kütahya Belediyesi ekipleri ise su birikintisi olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor

İran ile müzakerelerde umutlandıran iddia! Gözler şimdi Trump'ta

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor

A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne sürpriz bir isim geliyor
Brezilya'da Neymar hüznü! İşte forma giyemeyeceği maçlar

Ne olacak bu adamın şanssızlığı?
Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu

CHP'de kıyamet koparken Mansur Yavaş neden suskun? Sebebi belli oldu
Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik

Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik
Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı

Sessiz tehlike 3 can aldı! "Nasıl olur" dedirten bir detay var
Bernardo Silva, Türkiye'ye geldi! Galatasaray için söyledikleri heyecanlandırdı

Türkiye'ye geldi, Süper Lig devi için söyledikleriyle heyecan yarattı
'Ben bu ülkeye dolar getiriyorum' diyerek uçakta olay çıkardı

"Ben bu ülkeye dolar getiriyorum" diyerek uçakta olay çıkardı