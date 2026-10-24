Kütahya'da 15 metre yükseklikten düşen işçi hastanede kurtarılamadı

Kütahya'da 15 metre yükseklikten düşen işçi hastanede kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da inşaat halindeki 3 katlı binanın iskelesinde dış cephe sıvası yapan 55 yaşındaki işçi, yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesinde kurtarılamadı.
Kütahya'da inşaat halindeki bir binanın iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti.
Dumlupınar Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi'nde inşaat halindeki 3 katlı binanın iskelesinde dış cephe sıvası yapan Hüseyin Karataş (55), dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü.
Karataş'ın düştüğünü gören diğer işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Karataş, sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Karataş, kurtarılamadı.