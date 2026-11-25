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ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner'in, İsrail'in geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 20 maddelik Gazze ateşkes planını uygulaması konusunda uyardığı bildirildi.

Axios sitesinin ismi paylaşılmayan üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, Netanyahu ile Kushner dün telefonda görüştü.

Kushner, Netanyahu'ya Trump'a verdiği taahhütleri yerine getirmesi ve Gazze barış planını uygulaması çağrısında bulundu.

Beyaz Saray ve Gazze Barış Kurulu'nun, Netanyahu'nun sergilediği inatçı tutumdan giderek daha fazla bıktığı ve siyasi istikbalini öncelediğine ikna olduğu kaydedilen habere göre, bilgi sahibi kaynaklar, buna karşın görüşmenin "olumlu ve yapıcı" geçtiğini ve Netanyahu'nun Beyaz Saray'ın Gazze'de atılmasını istediği adımları atmaya hazır olduğunu söylediğini ileri sürdü.

Axios, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Netanyahu ile Kushner arasındaki görüşmeyi doğruladığını fakat görüşmeye ilişkin detay vermekten kaçındığını aktardı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine göre, Kushner görüşmede Netanyahu'dan kış öncesi Gazze Şeridi'ne çadırların ve insani yardımın ulaştırılması ile Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye girişine onay vermesini istedi.

İsrail, yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddetmişti

İsrail, ABD Başkanı Trump'ın planı kapsamında 10 Ekim 2025'te devreye giren ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddederek saldırılarını ve insani yardım girişine yönelik kısıtlamalarını sürdürmüştü.

Anlaşmaya rağmen işgalini genişleten İsrail, Gazze Şeridi topraklarının yaklaşık yüzde 70'ini kontrol altında tutuyor.

Temmuz ayında Barış Kurulu, Gazze'de yönetimin Filistinli teknokratik hükümete devredilmesi ve silahsızlandırılma konusunda Hamas ile mutabakata varmıştı.

Buna karşın Netanyahu, planın uygulanmasına yönelik adımların atılmasını reddetmişti.

Kaynak: AA