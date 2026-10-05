Kuşadası'nda Yılancı Burnu'nda fenalaşan Polonya uyruklu turist hastaneye kaldırıldı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tüplü dalış esnasında fenalaşan turist, hastaneye kaldırıldı.

Kuşadası Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bünyesindeki Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekipleri, Yılancı Burnu mevkisinde bir turistin fenalaştığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Dalış yaptığı esnada fenalaştığı belirlenen Polonya uyruklu M.D, bota alındı.

Kıyıya çıkartılan M.D, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA