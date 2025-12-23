Haberler

Kuşadası'nda sahile ölü yunus vurdu

Kuşadası'nda sahile vuran 'Tırtak' cinsi yunusun balıkçı ağlarına takılarak boğulduğu düşünülüyor. EKODOSD Başkanı, yunusun gözündeki ve çenesindeki tahribatın detaylarını açıkladı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 'Tırtak' cinsi bir yunus ölü olarak sahile vurdu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı (EKODOSD) Bahattin Sürücü, "Yunusun hedef dışı av olarak balıkçı ağlarına takılıp, boğularak öldüğünü düşünüyoruz" dedi.

Güzelçamlı Mahallesi sahilinde öğle saatlerinde kıyıya vurmuş bir yunus ölüsü görenler durumu EKODOSD'a bildirdi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, beraberindeki dernek üyeleri ile bölgeye gidip, yunusu inceledi. İnceleme sonrasında, 'Tırtak' türü yunusun bir gözünde delinme, alt çenesinde de doku tahribatı tespit edildi. Bir metre 38 santimetre uzunluğundaki dişi yunustan alınan doku örnekleri, DNA çalışmaları yapılması için Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'na (TÜDAV) gönderildi.

'SAYILARI GİDEREK AZALIYOR'

Kuşadası Körfezi'nin denizel biyolojik çeşitlilik açısından zengin kaynaklara sahip olması nedeniyle birçok canlı türüne ev sahipliği yaptığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Yunusun gözündeki tahribatın deniz yüzeyindeyken martılar tarafından yapıldığını tahmin etmekteyiz. Yine yunusun hedef dışı av olarak ağlara yakalandığı ve nefes almak için su yüzeyine çıkamadığından boğulduğunu düşünüyoruz. Ayrıca ağdaki yunusu almak için balıkçılar tarafından bir kakıç kullanılmış, bu da alt çenesinde derin bir yara oluşturmuş. Akdeniz genelinde tırtak türü yunusların sayıları maalesef giderek azalıyor. Bu anlamda biyolojik çeşitlilik açısından Kuşadası Körfezi ve Milli Park'ın bulunduğu Dilek Boğazı tırtak türü yunuslar için çok önemli. Bu canlılar ulusal ve uluslararası anlaşmalarla koruma altında olup, nesilleri insanlar yüzünden tehlike altında bulunmakta" diye konuştu.

