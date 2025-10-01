Kuşadası'nda Filistin Platformu'ndan Gazze'ye Destek Gösterisi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Filistin Platformu üyeleri, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda bir araya gelen Filistin Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıdı. Burada duanın ardından İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.

Daha sonra bir grup, Kuşadası Yat Limanı'ndan Filistin bayrağı asılı 9 tekneyle denize açıldı.

Kıyıda bekleyen vatandaşlar, teknedekileri selamladı. Teknelerin bir süre açıkta bekledikten sonra limana geri döneceği öğrenildi.