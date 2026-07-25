Kuşadası’nda başıboş köpekler yavru yaban domuzuna saldırdı; o anlar kamerada

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, başıboş köpekler yavru yaban domuzuna saldırdı. O anlar, cep telefonu ile kaydedildi.

Kuşadası'nın Değirmendere Mahallesi'ne dün akşam saatlerinde yiyecek aramak için yaban domuzu sürüsü geldi. Bu sırada başıboş köpekler, sürüdeki yavrulardan birine saldırdı. Köpekler, yavruyu ısırıp, yerde sürüklemeye başladı. Yavrunun çıkardığı sesleri duyan diğer yetişkin domuzlar, köpekleri uzaklaştırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yavru yaban domuzu ile köpeklerin boğuşması ve sürünün yavruyu kurtardığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı