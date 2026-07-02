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Tartıştığı kişi tarafından tabancayla öldürüldü

Tartıştığı kişi tarafından tabancayla öldürüldü
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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde alkollü oldukları öne sürülen iki kişi arasında çıkan tartışma, M.E.B'nin tabancayla Abdulkadir Ataş'ı vurarak öldürmesiyle sonuçlandı. Şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Abdulkadir Ataş (27) aralarında çıkan tartışmada, M.E.B, (26) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 06.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. Alkollü oldukları öne sürülen M.E.B ile Abdulkadir Ataş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada M.E.B., belinden çıkardığı tabanca ile Ataş'a ateş etti. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sol koltuk altından yaralanan Abdülkadir Ataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi M.E.B ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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