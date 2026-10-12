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Kuşadası, 4 kruvaziyerle gelen 6 bin turisti Ege Port Limanı'nda ağırladı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 4 kruvaziyer gemisiyle gelen 6 bin turisti Ege Port Limanı'nda ağırladı. Turistlerin büyük bölümünü ABD'li yolcular oluştururken, bir kısmı Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti, bir kısmı ilçe merkezinde alışveriş yaptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 4 kruvaziyer gemisiyle gelen 6 bin turisti ağırladı.

Ege Port Limanı'na Bermuda bayraklı "Arcadia", Panama bayraklı "MSC Divina", Bahama bayraklı "Wind Star" ile Marshall Adaları bayraklı "Variety Voyager" kruvaziyerleri yanaştı.

Gemilerle ilçeye gelen 6 bin turistin büyük bölümünü ABD'li yolcular oluşturdu.

Turistlerin bir kısmı Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni ziyaret ederken, bir kısmı ilçe merkezinde gezerek alışveriş yaptı.

Gemiler akşam saatlerinde limandan ayrılacak.

Kaynak: AA
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