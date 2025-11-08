Kuruyemiş Yutan Bebek Hayatını Kaybetti
Siirt'in Şirvan ilçesinde 1 yaşındaki Asila Dede, kuruyemiş yutması sonucu nefes almakta güçlük çekti ve olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi. Bebek, cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.
Siirt'in Şirvan ilçesinde kuruyemiş yutan 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Kömürlü köyünde 1 yaşındaki Asila Dede'nin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, müdahale ettikleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kuruyemiş yuttuğu belirlenen bebeğin cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel