Kurtlar Vadisi'nin Cevat'ı Şekip Taşpınar Son Yolculuğuna Uğurlandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden oyuncu Şekip Taşpınar, ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybeden oyuncu Şekip Taşpınar, son yolculuğuna uğurlandı.
Kurtlar Vadisi dizisinde "Cevat Akarsu" karakterine hayat veren oyuncu Şekip Taşpınar'ın cenazesi, Atınoluk Merkez Cami'ne getirildi.
Taşpınar'ın naaşı, ikindi vaktine müteakip burada kılınan cenaze namazının ardından Altınoluk Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, Taşpınar'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel