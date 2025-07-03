Kurtlar Vadisi'nin Cevat'ı Şekip Taşpınar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden oyuncu Şekip Taşpınar, ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybeden oyuncu Şekip Taşpınar, son yolculuğuna uğurlandı.

Kurtlar Vadisi dizisinde "Cevat Akarsu" karakterine hayat veren oyuncu Şekip Taşpınar'ın cenazesi, Atınoluk Merkez Cami'ne getirildi.

Taşpınar'ın naaşı, ikindi vaktine müteakip burada kılınan cenaze namazının ardından Altınoluk Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Taşpınar'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev

15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti

Bebeğini poşete koyup çöpe attı! Yaptığını bu sözlerle savundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.