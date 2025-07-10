Kurtalan Kaymakamı'ndan Jandarma Komutanı'na Hayırlı Olsun Ziyareti

Kurtalan Kaymakamı'ndan Jandarma Komutanı'na Hayırlı Olsun Ziyareti
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Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Binbaşı İlyas Ertuğrul İnan'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Binbaşı İlyas Ertuğrul İnan'ı ziyaret etti.

Kaymakam Serin, beraberinde Cumhuriyet Savcısı İzzet İzci ile İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Binbaşı İnan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Serin ve İzci, İnan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel
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