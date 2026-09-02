Siirt'te Traktör Devrildi: 3 Yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Aksöğüt köyü mevkisinde devrildi.
Kazada traktörde bulunan Hasan (45), Muhammed Melih (16) ve Okan Polat (41) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA