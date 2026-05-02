Küresel Sumud Filosu: Siber saldırıya uğradık

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, resmi sosyal medya hesabının siber saldırıya uğradığını açıklayarak, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan asılsız ve bağlam dışı içerik nedeniyle özür diledi.

Küresel Sumud Filosu'nun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Filonun resmi sosyal medya hesabının dün akşam saatlerinde ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, (onlara) filoya verdikleri sürekli destek, Küresel Sumud Filosu katılımcılarını karşılama, uluslararası sularda filoya yapılan yasa dışı saldırıyı kınama, Filistinliler için ulusal ve uluslararası mahkemelerde adalet arama ve İsrailli soykırım faillerine karşı tutuklama emri çıkarma konusundaki çabaları için teşekkür ederiz."

Siber güvenlik protokollerinin sıkılaştırıldığı ve saldırıyla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldığı vurgulanan açıklamada, sürekli güvenliğin sağlanması için de tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

Küresel Sumud Filosu'nun sosyal medya hesabından dün yapılan paylaşımda, Yunan siyasetçi Yanis Varoufakis'in Batı dünyasının Gazze'deki soykırımdaki sorumluluğunu vurguladığı açıklamalarına ilişkin bir videoya yer verilmiş, söz konusu videonun arka planında, açıklamalarla ilgisi olmamasına karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntüsü kullanılmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi

Ateşkes sürerken ABD’den benzeri görülmemiş hamle
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali

Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi

Televizyon izlerken kör oldu, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Yönetimden beklenen Osimhen kararı çıktı
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor

Müttefikler arasında gerilim tırmandı! Trump, 5 bin askeri çekiyor
Serie A'da iki takım birden küme düştü

Merakla takip edilen ligde iki takım birden küme düştü