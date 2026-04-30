Küresel Sumud Filosu'ndan Kantoğlu, İsrail'in saldırısı sonrası tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi Açıklaması

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun Yönetim Kurulu Üyesi Ayçin Kantoğlu, İsrail ordusunun filoya saldırısı sonrası 21 tekneyle bağlantı kopmuş olsa da tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.

Kantoğlu, İsrail ordusunun uluslararası sularda filoya düzenlediği saldırıya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Akdeniz'de seyreden 58 tekneden dün geceki saldırı sonrası 21'iyle bağlantılarının koptuğunu aktaran Kantoğlu, 8 tekneye saldırıdan emin oldukları ve üçünün görüntülerinin bulunduğunu dile getirdi.

Kantoğlu, "Geri kalan teknelerimiz de şu anda Yunan kara sularına sığınmış durumda. Bu Akdeniz'den katılımlarla büyüyen bir filoydu. 100'ün üzerinde tekne ve 1000'in üzerinde aktivisti Gazze kıyılarına götürmeyi planlamıştık." diye konuştu.

Filoda doktorlar, sağlık çalışanları ve öğretmenler gibi çeşitli meslek gruplarından kişilerin bulunduğunu söyleyen Kantoğlu, "Yunan limanlarından çıkacak teknelerimiz vardı ve son katılım da Türk limanlarından olacaktı." dedi.

Kantoğlu, saldırının, geçen yılki filoda saldırıya uğradıkları noktaya yakın bir lokasyonda düzenlendiğine işaret ederek "bu kadar erken bir müdahale beklemediğini" ancak böyle bir misyonda her şeye hazırlıklı olmak gerektiğini vurguladı.

1000 kişilik aktivist ekibinin Akdeniz'de seyretmesinin, yaklaşık 10 bin kişilik filo görevlisi ve gönüllüsünün karada sürekli hizmet ediyor olmasını gerektirdiğini söyleyen Kantoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla her ne kadar erken, beklemediğimiz bir müdahale olduysa da bizler hazırlıksız değiliz. Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Aktivistlerimiz, bu filoya katılmak ve organizasyonun içinde yer almak için sürekli eğitimlerden geçmek zorunda. Her başa gelecek işe de kendimizi hazırlıyoruz."

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.