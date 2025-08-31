Küresel Sumud Filosu İtalya'dan Gazze'ye Yol Alıyor

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in Gazze'ye ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan ve bugün İspanya'nın Barselona kentinden hareket eden uluslararası sivil yardım filosuna, İtalya'dan katılacak tekneler de Cenova Limanı'ndan ayrıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Gazze'ye insani yardım taşıma amacındaki birkaç tekne, gün içinde İtalya'nın kuzeybatısındaki Cenova Limanı'ndan hazırlıklarını tamamladıkça denize açıldı.

Cenova Limanı'nda toplanan 300 tonluk yardım malzemesi yüklenen teknelerin, yine bugün Barselona'dan açılan büyük filoyla İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Katanya ve Augusta limanlarında buluşup gelecek günlerde Gazze'ye doğru seyirlerine devam etmesi bekleniyor.

Gazze'ye yönelik küresel hareketin İtalya'daki sözcüsü Maria Elena Delia, Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, hedeflerinin somut olduğunu belirterek, "İtalya'nın dört bir yanından beş gün içinde toplanan gıda ve ilaç da dahil 300 tondan fazla insani yardımı ulaştırmak istiyoruz." dedi.

Bu arada, söz konusu tekneler bugün Cenova'dan ayrılmadan önce, on binlerce kişi kentte dün akşam meşaleler yakarak filoya destek için yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Cenova Belediye Başkanı Silvia Salis de katıldı.

Yürüyüş sonunda konuşan liman işçilerinden Riccardo Rudino, "Herkese açıkça belirtmek istiyorum ki bu tekneler eylül ortası gibi Gazze kıyılarına varacak. Teknelerimizle, yol arkadaşlarımızla sadece 20 dakikalığına dahi iletişimimizi kaybedersek, tüm Avrupa'yı engelleriz ve bunu unutmamak için buraya yazdım. USB sendikamızla, oradaki tüm liman işçileriyle ve tüm Cenova şehriyle birlikte, her yıl 13-14 bin konteyner bu bölgeden İsrail'e gidiyor. Tek bir çivi bile çıkmayacak." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, "Il Post" internet sitesinin haberinde, Cenova'dan hareket eden bazı gemilerin hareket anına kadar kendilerini, herhangi bir sabotaja maruz kalmamak için gizledikleri belirtildi.

Barselona'dan bugün yola çıkan ve 20 kadar tekneden oluşan büyük sivil yardım filosunda, uluslararası alanda tanınan İsveçli aktivist Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, İspanyol aktör Eduardo Fernandez, eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau gibi çok sayıda aktivist, sanatçı, siyasetçi, doktor yer alıyor.

Küresel Sumud Filosu

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etme yollarının aranmasını ifade eder. Filistin'le ilgili sanatsal etkinliklerde, zeytin ağacı ve köylü hamile kadın sembolleri bu kavramı tasvir etmek için kullanılır.