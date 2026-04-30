Küresel Sumud Filosu aktivistleri, İsrail'in saldırılarına rağmen yollarına devam edeceklerini vurguladı

Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aktivistler, İsrail'in tüm saldırı ve tehditlerine rağmen Gazze'deki abluka kırılana dek ya da son tekneye de el konulana kadar misyonlarına devam edeceklerini belirtti.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Klinik Psikolog Mehmet Yasir Cebeci ile HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin, İsrail ordusunun uluslararası sularda filoya düzenlediği saldırıya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Cebeci, dün gece Yunan karasularına yaklaşık 40 mil mesafedeyken yoğun bir gözcü insansız hava aracı (İHA) takibine maruz kaldıklarını aktardı.

Daha sonra helikopterlerin bölge üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini belirten Cebeci, yaklaşık 10 mil mesafedeki teknelerde askeri unsurların görüldüğüne ilişkin fotoğrafların gruplar halinde paylaşıldığını dile getirdi.

Cebeci, ilk başta bu botların kime ait olduğunun bilinmediğine dikkati çekerek, "Uluslararası sularda takip eden gözcü güvenlik gemileri miydi yoksa başka bir şey miydi bilmiyorduk. Biz yolculuğumuza, rotamıza hız kesmeden devam ettik. Sonrasında 'bazı botlara müdahale olduğu' haberi geldi ve internetimiz kesildi. Akabinde telsizdeki hatlarda kesilmeler oldu." diye konuştu.

Bu süreçte, teknelerin alıkonulduğuna dair haberlerin, İsrail medyasında hızla yayılmaya başladığını anlatan Cebeci, "Aslında psikolojik bir baskıydı bu. Yola çıkarken biz bunların birçoğunu bekliyorduk ama bu kadar yakın olacağını ve İsrail'in Yunan karasularına yakın bir bölgede müdahale edebileceğini hiç düşünmüyorduk." dedi.

Cebeci, İsrail'in filoya düzenlediği saldırılar karşısında şaşırmadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, idrakın bittiği yerde başlıyor. Ne zaman, ne yapabileceği artık saldırgan tavırlarıyla nerede, ne olacağı hiçbir zaman belli olmuyor. Burada da onu gördük. Yani şaşırdık mı, ben şaşırmadım açıkçası. Çünkü dünyaya bugün canlı canlı soykırımı izleten vahşi bir ideolojiye sahip olan bir topluluğun ne zaman, nerede, ne yapabileceği kestirilmiyor. Onlar kendi üzerine düşenleri yaptılar. Biz seyrüsefere devam ettik. Biz de kendi üzerimize düşeni yaptık."

İsrail'in alıkoyduğu teknelerde bulunan arkadaşlarıyla iletişim kuramadıklarını aktaran Cebeci, "Misyon sonuna kadar, son gemi nereye kadar gidebilirse devam edecek. Bu konuda herhangi bir kaygımız yok. Yani o baskılara rağmen psikolojik bir geri çekilme değil, tam tersine filoya başka yerlerden de katılacak diğer gemileri bekliyoruz heyecanla, onlarla beraber devam edeceğiz. Misyon, abluka altındaki Gazze'de abluka kırılıncaya kadar devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Filo aynı şekilde Gazze'ye gitmeye devam edecek"

Filoya katılan HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Zengin de tekneyle yola çıktıktan sonraki ikinci gecede İHA'larla takip edilmeye başlandıklarını, dün gece de telsiz bağlantılarının gittiğini aktardı.

Zengin, daha sonra İsrail ordusunun, filodaki bir tekneye yanaştığı ve fiziki saldırı uyguladığı bilgisini aldıklarını, ardından sırayla bazı teknelerden haber alamamaya başladıklarını söyledi.

Kendi teknelerinin yakınında da 3 İsrail donanma teknesi gördüklerini anlatan Zengin, karartma politikası uygulayarak İsrail donanmasını atlatıp Yunan kara sularına girdiklerini dile getirdi.

Zengin, İsrail'in el koyduğu teknelerdeki aktivistlerden haber alamadıklarını belirterek, "Bizim yapmış olduğumuz eğitimlerde, cep telefonlarını müdahale olduğu an denize atma kararı vardı. Zaten atmasanız bile el koyuyorlar. El konulmasın, bizim verilerimiz onların eline geçmesin diye denize atmayı planlamıştık. O arkadaşlar da aynı şekilde yapmıştır." diye konuştu.

Filoya katılan aktivistlerin tamamının sivillerden oluştuğunu vurgulayan Zengin, "Bu yapılan saldırı, Sumud'a değil, tüm insanlığa yapılmıştır. Çünkü biz insani koridor, yardım koridoru açmak için Gazze'ye gidiyoruz. Oradaki insanlık dramına son vermek, bir nebze olsun yardımcı olmak için gidiyoruz." ifadesini kullandı.

Zengin, İsrail'in bu kadar erken müdahale etmesini beklemediğine işaret ederek, "Bir hafta sonra 60 gemi daha bize eklenecek. 60 gemiye engel olmak için bu şekilde erken davranıldığını düşünüyorum." dedi.

İsrail'in saldırılarının, filonun Gazze'ye ulaşma hedefinden geri çekemeyeceğine dikkati çeken Zengin, "Filo, aynı şekilde Gazze'ye gitmeye devam edecek. Buradan Yunanistan kara sularından çıkıp Akdeniz üzerinden Gazze'ye ulaşmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Zengin, Gazze'ye destek vermek için birlik olunması çağrısında bulunarak, "Herkesten duyarlılık bekliyorum. Eğer arkamızda halkın gücü olursa bizi durduramazlar. Biz, adaletin çığlığı olmak için yollara çıktık. Adaleti ulaştırmak istiyoruz. Bunun için de sizlerin desteğine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.