Küre'den kısa kısa

Kastamonu'nun Küre ilçesinde "Karayolu Trafik Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Küre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Küre İlçe Emniyet Amirliği Trafik ekipleri tarafından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Program kapsamında öğrencilere trafik kuralları ve araç-gereçler tanıtıldı.

Meslek Yüksekokuluna ziyaret

Küre Kaymakamı Hasan Çakır Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Çakır'ı Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İsmail Kayabaşı ve Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Uğur Emiroğlu karşıladı.

Çakır'a akademik çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Bağımlılıkla mücadele konferansı düzenlendi

Küre Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Müftülüğünce "Bağımlılığın Milli ve Manevi Değerlere Etkisine Yönelik Bilinçlendirme Konferansı" düzenlendi.

Halk Eğitim Çok amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda bağımlılıkla mücadelede aile, eğitim kurumları ve toplumun tüm kesimlerinin ortak hareket etmesi gerektiği vurgulandı.