Küre'den kısa kısa

Küre Kaymakamı Hasan Çakır, Küre-i Nühas İstiklal Yolu Mehter Takımı'nı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında mehter takımının prova çalışmalarını izleyen Çakır, yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Mehter geleneğinin yaşatılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinen Çakır, bu tür kültürel faaliyetlerin toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sunduğunu ifade etti.

Sağlık Tesislerinde Değerlendirme Standartları (SDS) toplantısı yapıldı

Küre Devlet Hastanesinde sunulan sağlık hizmetlerinin verimliliğini artırmak ve kalite standartlarını en üst seviyeye taşımak amacıyla "Sağlık Tesislerinde Değerlendirme Standartları (SDS) toplantısı gerçekleştirildi.

Başhekimlik koordinesinde düzenlenen toplantıya hastane yönetimi, birim sorumluları ve ilgili sağlık personeli katıldı.

Toplantıda, hizmet sunum süreçlerinin etkinliği, hasta ve çalışan güvenliği, kurumsal işleyişin iyileştirilmesi ile kalite göstergelerinin değerlendirilmesi konuları ele alındı.

"Milli ve Manevi Değerlerimizde Aile" konulu konferans düzenlendi"

Kastamonu Üniversitesi Küre Meslek Yüksekokulunda, İlçe Müftüsü Mehmet Melik Özkan tarafından "Milli ve Manevi Değerlerimizde Aile" konulu konferans gerçekleştirildi

Konferansta, güçlü bir toplumun temelinin sağlam aile yapısından geçtiği vurgulanarak, değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında ailenin rolüne dikkat çekildi.