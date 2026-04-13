Haberler

Küre'de uyuşturucuyla mücadele eğitimi gerçekleştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küre Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddelerin Kullanımına Karşı Mücadele ve Bilinçlendirme Eğitimi' programında, gençler için uyuşturucu ile mücadelenin önemi ele alındı. Katılımcılara zararlı alışkanlıklardan korunmanın yolları anlatıldı.

Küre Kaymakamlığı koordinesinde, gençlere yönelik "Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddelerin Kullanımına Karşı Mücadele ve Bilinçlendirme Eğitimi" gerçekleştirildi.

Küre İlçe Emniyet Amirliği tarafından düzenlenen programda, uyuşturucu ile mücadelenin önemi ve bilinçlendirme çalışmaları ele alındı.

Eğitimde, Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Samet Özaslan konuşmacı olarak yer aldı.

Katılımcılara, uyuşturucu maddelerin birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri anlatılarak, bu tür zararlı alışkanlıklardan korunmanın önemi vurgulandı.

"Uyuşturucu cesaret değil, esarettir. Bir kez deneme, bir ömür kaybetme" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, özellikle gençlerin bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Programa Küre Kaymakamı Hasan Çakır ile ilçe protokolü de katıldı.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak

Trump, yine tehditler savurdu: Bunu yazın, asla sahip olamayacaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'de ayrılık sezon sonunda kesinleşti

Real Madrid'de ayrılık kesinleşti
Müşterinin aldığını gören kasiyerin yüzü şekilde şekle girdi

Müşterinin aldığını gören kasiyerin yüzü şekilde şekle girdi
Trump: İran meselesini hallettikten sonra Küba'ya uğrayabiliriz

Trump bir sonraki hedefini açıkladı: İran'dan sonra uğrayabiliriz...
Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor

Yol çöktü, ulaşım tamamen durdu
Real Madrid'de ayrılık sezon sonunda kesinleşti

Real Madrid'de ayrılık kesinleşti
Motorine indirim geldi

Sürücüler dikkat! Fiyatlar yine değişti, tarih verildi
Şekerin içinden taş çıktı

Küçük çocuk son anda fark etti, hemen annesine haber verdi