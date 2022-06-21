Kurbanlık satış yerleri hareketlendi KURBAN Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlık satış merkezlerinde hareketlilik başladı. KURBAN Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlık satış merkezlerinde hareketlilik başladı. Mersin'de küçükbaş kurbanlıklar canlı kilosu 68, büyükbaş kurbanlıklar ise kilosu 65 liradan alıcı bekliyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde belirlenen kurbanlık satış yerlerine, Kurban Bayramı için beslenen hayvanlar sürü halinde getiriliyor. Küçükbaş kurbanlıklar canlı kilosu 68, büyükbaş kurbanlıklar ise kilosu 65 liradan satışa sunuldu. Pazarların açılmasıyla alışveriş hareketliliği yaşanmaya başladı. Satıcı Ümit Değer, en çok büyükbaşa talep gösterildiğini söyleyerek, " Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlık çiftliğimizde hareketlilik başladı. Özellikle büyükbaş kurbanlıklara ilgi daha fazla oluyor" dedi. Pazarlara gelenler de Kurban Bayramı'na az zaman kaldığını, kurbanlıklarını son ana bırakmak istemediklerini söyledi. Demirören Haber Ajansı / Mehmet Doğaner - Güncel Kurban Bayramı Mersin Güncel Haberler

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