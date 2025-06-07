Kurbanlık Hayvanın Kaçışı Yozgat'ta Paniğe Neden Oldu

Kurbanlık Hayvanın Kaçışı Yozgat'ta Paniğe Neden Oldu
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Yozgat'ın Saraykent ilçesinde kesim için getirilen kurbanlık hayvan, sahibinin elinden kaçarak mahallede paniğe yol açtı. Uzun süren bir kovalamacanın ardından hayvan yakalandı.

Kurbanlığın, sahibini terlettiği anlar kamerada

YOZGAT - Yozgat'ın Saraykent ilçesinde kurbanlık hayvan, sahiplerinin elinden kaçarak mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. İki kez kaçan kurbanlık, vatandaşların uzun uğraşları sonucu yeşil alanda yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kurban Bayramında Saraykent ilçe merkezinde meydana geldi. Kesim için getirilen büyükbaş kurbanlık, ipinden kurtularak sahibini ezip elinden kaçtı.

Kurban sahiplerinin yeşil alanda etrafını sardığı hayvan, uzun süren kovalamacanın ardından güçlükle kontrol altına alındı. Yaşananlar İbrahim Dinçer isimli bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kurbanlığın kaçışı ve vatandaşların peşinden koştuğu anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDOĞAN BUDAK - Güncel
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