Malatya'da acemi kasaplar hastane yolunu tuttu

MALATYA'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendini yaralayanlar hastanelerin yolunu tuttu.

Kentte bayram namazının ardından önceden belirlenen kesim alanlarında kurbanlıklar kesilmeye başlanırken, hayvanlarını kendi imkanlarıyla kesmek isteyen bazı vatandaşlar ise dikkatsizlik sonucu kendilerini yaraladı. Hastaneye gelen bazı vatandaşların kendi imkanlarıyla, bazılarının ise ambulanslarla getirildiği görüldü. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis'te tedavisi yapılan vatandaşlar, dikkatsizlik sonucu görünmez kazalar yaşandığını ifade etti.

