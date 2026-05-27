Trabzon'da kurban keserken kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kurban kesimi sırasında aniden rahatsızlanan Selahittin Ş., kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Meşeli Mahallesi'nde akrabalarıyla kurban kesen Selahittin Ş, aniden rahatsızlandı.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Selahittin Ş, kaldırıldığı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk